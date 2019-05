Princessas de la Noche

Spread the love















Diary of a Crossdresser

A long time ago I started to explore this beautiful art of transformism without knowing what it would mean for my future. At first it was an uncertain story without a very clear ending, or like a book that you start reading but you never finish it.

Over time I decided to take a course on makeup and feminine presentation which helped me take my first steps as a CD in the streets of my city, with waves of adrenaline in each of my excursions. Those outings gave me many different experiences. Some to remember and others to let them pass and bury in the deepest part of your memory.

One day I said “I have to go to the next level” and started taking a guided tour in the world of shows, hosting, performance and other skills with some teachers from the world of drag and drag performer “transformistas.”

Then as I went to different places in my city I was accompanied by some young students, faithful admirers of my work and was duly featured in their art or film classes in their respective universities.

Now I am a culture advisor to a community that has known me as a crossdresser, helping LGBT events in my city and of course respective human rights gatherings.

The video that accompanies this, my little story of my life shows a bit of my current life as a “transformist,” a transformer that has the essence of a crossdresser with a duality, a duality that I decided to take from the first moment I decided to express myself as a crossdresser.

On the other hand, I remember these nocturnal lives embraced at night in endless talent events and pageants, something that is part of me as a crossdresser reporter, something that complements my art in different places as shown in the video. A video that shows one of these days with a lot to do.

I say goodbye after this little part of my life saying part of what the song that accompanies my video says, “All I Need Is You.”

Like to make a comment? Login here and use the comment area below.

Diario de una Crossdresser

Desde ya hace mucho tiempo comenze en este hermoso arte del transformismo sin saber que me trajera el futuro. Al principio era una historia incierta sin un final muy claro o como un libro que comienzas a leer y nunca lo terminas de leer.

Con el tiempo decidí tomar mi tutorial de vida llamado salidas callejeras y maquillaje rápido, el cual me sirvió para dar mis primeros pasos como CD en las calles de mi ciudad con oleadas de adrenalina en cada una de estas salidas, salidas que me brindaron un sin fin de experiencias , muchas de ellas para recordar y otras para dejarlas pasar y sepultarlas en lo mas profundo de tu memoria.

Un día me dije “ tengo que pasar al otro nivel “ y empeze a tomar una visita guiada en el mundo transformista de shows, host, performance y demás con algunas maestras del mundo drag y dragfish.

Todo esto hasta ya presentarme en distintos lugares de mi ciudad acompañada de algunas entrevistas de jóvenes estudiantes, fieles admiradores de mi trabajo y debidamente expuesto en su clase de arte o cine en sus respectivas universidades.

Ahora soy consejera de cultura ante una comunidad que me conocio como crossdresser, ayudando a eventos LGBT de mi ciudad y por supuesto respectivas tertulias de derechos humanos .

Este vídeo que acompaña esta, mi pequeña historia de mi vida muestra un poco de mi actual vida como transformista, una transformista que tiene esencia de crossdresser de closeth con una dualidad , una dualidad que decidí tomar desde el primer momento que decidí ser crossdresser .

Por otro lado, recuerdo estas vidas nocturnas abrazadas por la noche en un sin fin de eventos de talentos y reinados, algo que es parte de mi como reportera crossdresser, algo que complementa mi arte en diferentes lugares como también se muestra en el video. Un video que muestra uno de estos dias con mucho que hacer.

Me despido diciendo despues de esta pequeña parte de mi vida cross diciendo parte de lo que dice la canción que acompaña mi vídeo “ all i need you is you “

Related

Spread the love















Category: Transgender Fun & Entertainment