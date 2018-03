Princesas de la Noche – Conversación de una Gran Amiga

Me encuentro aquí al frente de mi computador recordando una grata experiencia con un taxista un poco particular, debido a que combirtio su taxi en una discoteca ambulante cuando se dirigía hacia el destino mencionado junto con unas amigas y resultado es dejarnos a cuatro cuadras de nuestro destino… Ya estábamos en la calle, experimentando el frió de mi ciudad, mientras caminábamos en las frías calles, esperábamos a que un taxi llegara a nuestro encuentro y nos llevara como unas hermosas princesas hasta nuestro destino , pero al lograr nuestro cometido, logramos un poco más que esto, logramos un príncipe delgado, moreno, con una sonrisa y hablado muy particular que recordaban lo mas propio de la región Caribe de mi país. Nos pregunto si nos dirigíamos a trabajar, resposndiedole que no, que tan solo nos íbamos a disfrutar del momento en un encantador lugar…De repente un cantante que había escuchado en lo más alejado de mi existencia,me recordó un genero musical que en algunas ocasiones me hacia temblar mi cuerpo hasta un punto de efervescencia increíble, este particular hombre volvió de la nada su taxi amarillo en una discoteca ambulante, que en un comienzo nos dejo a mis amigas y a mi sin palabras con un rostro de asombro que era más que evidente.

Una experiencia muy particular que me sirve para como abre bocas mientras hablo de mi relato de el día de hoy.

Como es bien sabido, muchas de nosotras cuando decidimos salir del closeth vamos evolucionando y creciendo en nuestra feminización a nuestro ritmo hasta donde queremos llegar, una chica de tiempo completo, o una chica por un corto tiempo, esas eran algunas de las palabras de una amiga que me contaba parte de su crecimiento en una noche fría de mi ciudad, de como un hombre la cortejo y como ella lo rechazo, de la experiencia o más bien de la sensación que le causo esa experiencia, de el como quería vivir un poco más como mujer pero tan solo unas horas más, no más de eso.

Recuerdo que ese hombre es el típico personaje que nos vemos como un objeto sexual y no el ser humano que somos, de las hermosas princesas que somos. Lo curioso es que este hombre creo su reputación y ya nadie le pone cuidado.

Continuando con mi relato , esta gran amiga me cuenta de las miles de experiencias que desea vivir, las palabras que desea mejorar mientras toma un sorbo de su cerveza, de como desea ansiosa que llegue el siguiente mes para realizar su próxima salida, su próxima aventura, su próximo relato como chica. Noto un brillo en su ojos mientras observo su rostro emocionado. Le pregunto cuando sera ese día… ella me contesta “ cuando mi esposa me vulva a dar permiso…

Katherine Diaz

